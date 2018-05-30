В Казахстане "герой ЛНР" застрелил двоих людей

К 25 годам тюрьмы приговорен 32-летний житель Темиртау Никита Степин, признанный виновным в участии в военных действиях в Украине на стороне так называемой ЛНР и двойном убийстве в Казахстане.

Его друг 32-летний Павел Левкутин, которого суд признал виновным в недонесении об убийстве, приговорен к трем годам лишения свободы. Приговор был оглашен в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Карагандинской области. Иск о возмещении морального вреда и имущественного ущерба, поданный родственниками убитых в Темиртау мужчин, удовлетворен частично. Основная сумма взыскивается только с подсудимого Степина. С подсудимого Левкутина взыскивается только сумма представительских расходов, сообщает "Радио Свобода".

28 мая в своем последнем слове главный фигурант сказал, что не мог поступить иначе и "выполнил долг чести", когда поехал в Донбасс с целью защиты мирного населения от тех, кто, как он выразился, уничтожал русское население. По словам Степина, он не был наемником, а поехал туда добровольцем, услышав, что якобы бомбят города Донбасса. Во время обыска у него дома были обнаружены "военный билет", удостоверение о присвоении казачьего чина и награда "За освобождение Донбасса".

Адвокат Степина назвала предъявленное обвинение неконкретным, сказав, что следствием не установлено, какие конкретно нарушения совершил ее подзащитный — участие в вооруженном конфликте или же в военных действиях. По словам адвоката, обвинение не может быть построено лишь на обнаруженных в ходе обыска документах и показаниях обвиняемого. Следствие, по ее словам, даже не приложило усилия, чтобы добыть доказательства.

По версии следствия и обвинения, житель Темиртау Никита Степин умышленно и неправомерно участвовал в боевых действиях на стороне самопровозглашенной республики на территории Луганской области Украины. После двух поездок он вернулся домой в Темиртау, устроившись на подработку автослесарем в гаражный бокс, где позже и произошло убийство двух местных жителей.

Именно в ходе расследования убийства выяснилось, что один из фигурантов "выезжал в Восточную Украину". По поводу убийства Степин сказал, что никого не хотел убивать, но его с другом "довели, и ничего больше не оставалось делать". Второй подсудимый, обвиняемый в недонесении об убийстве, сказал, что никто не хотел, чтобы так произошло, что он понял свою ошибку и всё осознал. Оба подсудимых не признали предъявленные иски потерпевших о возмещении вреда.

Потерпевшая сторона — родственники убитых в гараже мужчин — ранее заявила иски о возмещении морального вреда и материального ущерба, речь идет о более чем 20 миллионах тенге (около 60 тысяч долларов). Родственники погибших просили суд приговорить подсудимых к пожизненному заключению.

"Подсудимые, пусть и будут находиться в заключении, но всё же они смогут жить, дышать, видеть, общаться со своими родственниками. А вот потерпевшие уже этого не смогут. Руслан Рустамов беспричинно был убит. Полагаю, что Степин готовился к преступлению — достал пистолет, почистил его, а Левкутин всё это видел. Полагаю, здесь был умысел. А ведь он мог поступить по-другому, не убивать", — сказала в прениях адвокат потерпевшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшего "министра культуры" террористической "ДНР" Наталью Воронину районный суд российского Адлера постановил депортировать в Украину и запретил ей въезд в Россию на пять лет.