|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Дочь Назарбаева возглавила парламент Казахстана: что о ней известно

2.2тЧитать материал на украинском

В Казахстане новым спикером сената парламента стала старшая дочь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева.

Кандидатуру выдвинул новый глава государства Касым-Жомарт Токаев. После тайного голосования стало известно, что депутаты единогласно одобрили кандидатуру Назарбаевой, передает Forbes.

"Прежде всего хочу высказать от всего сердца слова глубокой благодарности за доверие, которое вы мне оказали. Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества. Разрешите заверить, что приложу все свои знания и умения для достижения поставленных целей", – рассказала она после утверждения ее кандидатуры.

Новости
Назарбаев ушел в отставку: в сети опубликовали показательное видео

Дарига Назарбаева родилась 7 мая 1963 года в городе Темиртау (Карагандинская область). Карьеру начала с сотрудничества с благотворительным фондом "Бобек", собиравшим средства для помощи детям. Вскоре она уже занимала пост вице-президента этой организации, на котором проработала до 1994 года.

Следующие несколько лет Назарбаева возглавила организацию "Телевидение и радио Казахстана", также была директором информагентства под названием "Хабар" (до 1998 года). Затем до 2001-го входила в руководство и совет директоров агентства.

Дарига Назарбаева

Дарига Назарбаева

24СМИ

В 2007-м Дарига Назарбаева возглавила общественную организацию "Фонд первого президента Республики Казахстан". В 2007-2010 гг. – член совета директоров АО "Нурбанк".

В 2012 году была избрана депутатом мажилиса и возглавила комитет мажилиса по социально-культурному развитию. В 2014-м Нурсултановну избрали заместителем председателя мажилиса, а также лидером фракции под названием "Нур Отан".

С сентября 2015-го по сентябрь 2016 года – заместитель премьер-министра Республики Казахстан. С 13 сентября 2016-го назначена депутатом сената парламента. 16 сентября 2016 года она возглавила Комитет сената Казахстана по международным делам, обороне и безопасности.

С 16 ноября 2017 года возглавляла также Общественный совет МИД РК.

Дарига Назарбаева и Елизавета II

Дарига Назарбаева и Елизавета II

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Так как скромность украшает, то именем Назарбаева назовут только столицу Казахстана, а не всю страну.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Когда Путин уйдет в отставку, одна его дочь возглавит Госдуму, а другая - Совет Федерации.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Назарбаев красиво ушёл с поста президента – все так же правит, но не за что не отвечает.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения