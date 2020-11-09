В Карабахе признали потерю контроля над стратегическим городом

Пресс-секретарь так называемого президента непризнанной "Нагорно-Кабархской республики" признал, что контроль над стратегическим городом Шуша потерян.

Соответствующее заявление опубликовано на странице Ваграма Погосяна в Facebook 9 ноября. По словам пресс-секретаря, их сопровождает череда неудач.

"Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас пока сопровождает череда неудач и город Шуши полностью вне нашего контроля", – отметил он.

В то же время президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter написал, что вооруженные силы взяли под контроль еще несколько населенных пунктов, в том числе сел Лачинского района в Карабахе.

В чем суть конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Азербайджаном и Арменией начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов – 20% территории Азербайджана – находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Территориальный конфликт не урегулирован до сих пор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алиев в воскресенье, 8 ноября, объявил о полном освобождении от армянских вооруженных сил города Шуша в непризнанной республике Нагорный Карабах.