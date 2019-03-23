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В Канаде священника ударили ножом во время мессы: появились жесткие кадры

1.2тЧитать материал на украинском

В сети появились жесткие кадры нападения на католического священника во время богослужения в оратории Святого Иосифа на горе Мон-Руаяль в канадском Монреале.

Инцидент случился в пятницу, 22 марта. Отец Клод Гру получил серию ножевых ранений и был доставлен в больницу, угрозы для его жизни нет. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

При этом на опубликованном видео видно, как к священнику подбегает мужчина и бьет его ножом.

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Отец Клод Гр

Отец Клод Гр

СВС

Нападавший задержан, мотивы злоумышленника пока не озвучиваются.

В Канаде священника ударили ножом во время мессы: появились жесткие кадры

СВС

Как сообщал OBOZREVATEL, в новозеландском городе Крайстчерч в ночь на 15 марта злоумышленники расстреляли две мечети и городскую больницу. Погибли 50 человек.

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Место
КанадаМонреаль
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Скажу не по суті: який ще батько на підписі - він же панотець. Обоз! Не ставайте хохлами!
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