Погибли дети: в Канаде рухнул самолет с двумя семьями. Первые кадры

В среду, 27 ноября, в Канаде разбился легкомоторный самолет Piper PA-32, в результате чего погибли 7 человек.

Авиакатастрофа произошла в лесном районе на окраине Кингстона в провинции Онтарио. Жертвами стали две семьи из Узбекистана, которые находились на борту. Об этом сообщает Reuters (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Как уточнил в Twitter посол Узбекистана в Канаде Жавлон Вахабов, среди погибших – дети 3, 11 и 15 лет.

По данным CBC News, погибли пилот Отабек Облокулов, его жена, их дети, а также еще одна пара, Бобомурод Набиев и его жена, которые жили в районе Торонто.

Погибший Бобомурод Набиев Facebook Бобомурода Набиева

Погибший Отабек Облокулов Facebook Anson Air

Самолет вступил в контакт со станцией обслуживания рейсов Кингстона, которая предоставляет информацию для пилотов, а затем потерпел крушение около 5 часов вечера.

По предварительным данным, причиной падения самолета стала плохая погода.

В Канаде разбился самолет CBC News

В Канаде разбился самолет TSBCanada

** Incident Update ** We are now confirming that there are numerous fatalities in regards to the small downed aircraft located this evening. Police continue to provide scene security awaiting Transport Canada’s arrival to continue the joint investigation. #ygk — Kingston Police (@KingstonPolice) November 28, 2019

Kingston Police confirm that multiple people have died following a small plane crash in a wooded area 2km west of Bayridge Drive & North of Creekford Road.



Several agencies attended the scene including JRCC, OPP, KPF, KFR, & FPS.#ygk #Kingston #PlaneCrash #BreakingNews pic.twitter.com/vnsfdNaOUm — Dominic Christian Owens (@DomChrisOwens) November 28, 2019

New #TSBAir investigation page A19O178 about the November 27 collision with terrain in Kingston, ON. This page will be updated as the investigation progresses and new information is made available, or safety communications are issued https://t.co/QVqnCwnoAI pic.twitter.com/Eo8YIXKk7H — TSB of Canada (@TSBCanada) November 28, 2019

Deeply saddened by the plane crash in Kingston, Ont., 🇨🇦, killed 2 🇺🇿families of 7 ppl, including children aged 3,11&15. We extend our heartfelt sympathies to close ones of victims🤲🙏. The Emb is in touch w/ Kingston Police and the coroner's office. 🇺🇿 Consul is heading to 🇨🇦. — Javlon Vakhabov (@JavlonVakhabov) November 29, 2019

