В Канаде пассажирский самолет приземлился прямо на шоссе: фото и видео с места событий

В Канаде (город Калгари) небольшой пассажирский самолет был вынужден приземлиться прямо на автомобильное шоссе.

Самолет следовал в аэропорт и не долетел до пункта назначения всего несколько километров, передает CBC News.

Как выяснилось, во время подлета у него отказал один из двигателей.

На борту, кроме пилота, находилось пять пассажиров. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

Во время посадки самолет задел крылом уличный фонарь. Для того, чтобы убрать его с автострады, понадобился специальный подъемный кран.

