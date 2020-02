В Канаде метель столкнула более 100 авто: в ДТП пострадали 70 человек. Фото и видео коллапса

В среду, 20 февраля, на трассе в Канаде произошла масштабная авария с участием более сотни авто.

Машины столкнулись в пригороде Монреаля из-за метели и плохой видимости на дороге. В ДТП пострадали 69 человек, сообщает телеканал CBC (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Девять человек получили серьезные ранения, еще 60 - легкие телесные повреждения. Все они были доставлены в ближайшие больницы.

По предварительной информации, цепная реакция столкновений произошла из-за внезапной густой метели. Кроме десятков легковых и 12 грузовых автомобилей в ней поучаствовали также рейсовый и школьный автобусы.

В результате аварии шоссе закрыли до утра 20 февраля. Полиция попросила автомобилистов избегать этого района и быть осторожными на дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



