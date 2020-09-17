В Канаде авто врезалось в толпу, среди 9 пострадавших – дети. Фото

В канадском городе Монреаль автомобиль сбил девятерых пешеходов, в том числе детей.

Инцидент произошел 16 сентября около 12:45 по местному времени (19:45 по Киеву) на пересечении бульвара Ланжелье и улицы Дижон. Полиция задержала водителя, сообщает местный телеканал CTV со ссылкой на правоохранительные органы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В полиции подчеркнули, что 38-летний мужчина наехал на пешехода, а затем скрылся с места происшествия. Позднее он сбил еще шестерых взрослых и двух детей.

По словам представителя полиции Мануэля Кутюра, пострадавших госпитализировали. Угрозы их жизням нет.

Он уточнил, что водитель не разгонялся и ехал медленно, но в какой-то момент выехал на тротуар. Пока неизвестно, находился ли он под действием наркотиков или алкоголя.

Правоохранители выясняют подробности происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля Mercedes въехал в толпу в Берлине на площади Hardenbergplatz около городского зоопарка. Тогда пострадали 7 человек, некоторые получили серьезные травмы.