В Калифорнии масштабный пожар охватил тысячи гектаров леса. Видео и фото

Масштабный лесной пожар в США, который возник ночью 13 августа в Национальном заповеднике Анджелес, уничтожил более 4 тысяч гектаров территории в Южной Калифорнии, став причиной эвакуации около 500 домовладений.

Об этом сообщила Daily Mail. Стремительному распространению огня способствовала сухая и жаркая погода с порывистым ветром.

По словам представителей Национальной метеорологической службы, пожар нарастал с "чрезвычайной скоростью на крутых склонах". Столб дыма можно было увидеть с пляжей Калифорнии на расстоянии более 100 километров.

Пожарные боролись с интенсивным пламенем, самолеты сбрасывали воду, что замедлило распространение огня.

По словам официальных лиц Национального парка Анджелес, экипажи огнеборцев добились определенных успехов на южной стороне воспламенения возле кемпинга Коттонвуд.

Пожарная служба округа Лос-Анджелес сообщила, что в борьбе с огнем участвует 50 специализированных машин и несколько сотен пожарных. Им помогают экипажи из Калвер-Сити, Беверли-Хиллз, Санта-Моники и округа Вентура.

Причина возгорания на данный момент неизвестна.

Также Министерство сельского хозяйства США сообщило о смерти одного огнеборца, не уточнив деталей его гибели.

Огнем охвачено более 4 тысяч гектаров (Daily Mail)

В борьбе с огнем участвует 50 специализированных машин и несколько сотен пожарных (Daily Mail)

Причина возгорания пока неизвестна (Daily Mail)

Самолеты сбрасывают воду на горящие склоны (Daily Mail)

Пожар возник в Национальном заповеднике Анджелес (Daily Mail)

Как сообщал OBOZREVATEL, американский штат Флорида охватили масштабные лесные пожары. В связи с этим более 1 600 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Огонь вспыхнул в двух округах штата – Санта-Роза и Уолтон.