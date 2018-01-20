В Кабуле смертники атаковали отель: среди погибших - украинцы

Четверо вооруженных боевиков напали в субботу, 20 декабря, на Intercontinental Hotel в Кабуле. В результате трагедии погибли граждане Украины.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

По словам очевидцев, атаковавшие гостиницу боевики подожгли ее. Полиция оцепила территорию вокруг здания. Сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками. По информации местного МВД, спустя 13 часов все нападавшие были убиты.

Как пишет BBC, в результате теракта погибли 18 человек, 9 из которых - граждане Украины. Также среди погибших по одному гражданину Германии, Греции и Казахстана, и четыре - Афганистана. Тела еще двух человек не определены.

В свою очередь глава МИД Павел Климкин заявил о 6 погибших украинцах.

В общей сложности спасены 153 человека, находившихся в отеле, среди них 41 иностранец.

При этом СМИ утверждают, что официальные представители властей Афганистана зачастую занижают число жертв. Один из очевидцев нападения утверждал, что реальное число погибших "намного выше", чем официальные данные. Он также указал, что боевики искали в отеле иностранцев и правительственных чиновников.

Intercontinental считается популярнейшим среди иностранцев отелем Кабула, где проходят пресс-конференции с участием западных официальных лиц. В июне 2011 года он уже становился целью атаки - тогда в результате нападения боевиков и устроенных ими четырех взрывов погибли 12 человек, большинство из которых были афганцами. Девять террористов были уничтожены силовиками во время осады, длившейся пять часов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Кабуле прогремели мощные взрывы.