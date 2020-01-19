В Йемене повстанцы устроили кровавую бойню в мечети: погибли 60 военных элитного полка

В Йемене в результате ракетного обстрела военного учебного лагеря в провинции Мариб погибли 60 солдат из президентской обороны, еще десятки получили различные ранения.

Удар с использованием баллистических ракет и беспилотников совершили ополченцы Хути. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Саудовской Аравии (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Ополченцы-хуситы начали атаковать лагерь в Дхамаре баллистическими ракетами и наступлением. Объектом атаки была мечеть внутри лагеря, в которой солдаты совершали молитвы", – комментируют события военные и медицинские источники.

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При этом в пресс-центре Вооруженных сил Йемена заявили, что атака возле Мариба только увеличит стойкость и настойчивость армии в борьбе с "ополченцами, поддерживаемыми Ираном".

Стоит отметить, что в стране с 2014 года продолжается война между шиитами-хуситами и лояльными президенту Абдураббу Мансуру Хади правительственными войсками. При этом хуситов вооружает Иран, а также поддерживают сторонники свергнутого ранее диктатора Йемена Али Салеха. А на стороне правящего президента Хади – арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В Йемене повстанцы устроили кровавую бойню в мечете alarabiya.net

На данный момент в результате военных действий погибло уже десятки тысяч людей. Помимо этого, миллионы стали переселенцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2019 года в Йемене вооруженные Силы Южного переходного совета захватили президентский дворец Маашик в городе Аден. Сепаратисты несколько дней обстреливали президентские имения Абд Раббо Мансур Хади.

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