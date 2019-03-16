В Израиле установят "зомби-светофоры"

В Израиле предложили установить светофоры нового типа, чтобы уберечь людей, которые не отрываются от экранов смартфонов.

Об этом сообщает Isralike, отмечая, что люди, заглядевшиеся в мобильный телефон, зачастую не замечают, что на светофоре загорелся красный, и это становится причиной немалого количества аварий. Разработку, призванную спасти "смартфонных зомби", планируется испытать на одной из центральных улиц Тель-Авива.

Предлагается установить на тротуаре непосредственно перед пешеходным переходом яркие сигнальные полосы на асфальте, светящиеся зеленым или красным светом в зависимости от того, можно ли в данный момент переходить дорогу.

Новости В Запорожской области светофор одновременно показывал красный и зеленый свет

Подобная полоса, во-первых, призвана обратить внимание пешехода на находящийся перед ним переход, а во-вторых, предупредить его, если на светофоре горит красный свет. Таким образом, даже те, кто упрямо "смотрят под ноги", будут намного меньше рисковать выйти на проезжую часть незаметно для самих себя.

Светофор нового типа Isralike

Сообщается, что подобного рода светящиеся полосы, которые уже прозвали "зомби-светофорами", уже установлены в некоторых европейских городах, а также в Австралии и Сингапуре. В Тель-Авиве их планируется первоначально установить на одной из улиц в центре города. Если необычные светофоры продемонстрируют свою эффективность, рассматривается возможность использовать их и на других пешеходных переходах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров хочет изменить работу светофоров в Украине.

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