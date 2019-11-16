Главная Новости
16 ноября • обновлено в 19:35
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Закрыла голову руками: история молодоженов из Израиля растрогала весь мир

3.5т
Читать материал на украинском

Невеста из Израиля Мория Бен-Хамо, которая попала под обстрел 12 ноября и фото которой вызвало огромный ажиотаж в сети, сыграла свадьбу благодаря помощи небезразличных людей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Макс Лурье. Он рассказал, что девушка из поселения Отниэль вместе с женихом по дороге на свадьбу попала под ракетный обстрел.

Само торжество в кибуце возле Сдерота (на линии интенсивных обстрелов) в присутствии 500 гостей оказалось на грани отмены.

Новости
Израиль заключил сделку с сектором Газа: в чем суть

Мория Бен-Хамо поделилась в соцсетях фотографией того, как лежит на брусчатке в белом платье, прикрывая голову, и рассказала о проблеме.

Мория Бен-Хамо

Мория Бен-Хамо

vesty.co.il

Всего за 2 часа люди, предложив помощь, помогли организовать торжество в новом месте.

"Пара из Нетании, которая отмечала в тот же день свадьбу в одном из городских залов торжеств, пригласила Морию и Шая отпраздновать совместно – и всех гостей привести. И совершенно бесплатно.

Были те, кто предлагал свой двор для торжества, а владельцы кейтерингов обещали привезти все необходимое. Откликнулись музыканты, фотографы на самом деле сотни людей", – отметил журналист.

Свадьба Мории Бен-Хамо

Свадьба Мории Бен-Хамо

vesty.co.il

"Народ Израиля открыл нам свои сердца, – сказала позже Римона, мама Мории. – Я хочу всем сказать спасибо". И вот теперь скажите, где еще такое возможно и кто способен сломить такой народ?!" – подытожил Макс Лурье.

Свадьба Мории Бен-Хамо

Свадьба Мории Бен-Хамо

vesty.co.il

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские военные в ночь на 12 ноября точечно ликвидировали одного из лидеров террористической организации "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Ату. Этот человек был ответственен за ежемесячные обстрелы израильских приграничных городов.

В ответ на это боевики выпустили десятки ракет по Израилю, включая центральные города.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Место
Израиль
Теги
фотографии свадьба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
7
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги