Закрыла голову руками: история молодоженов из Израиля растрогала весь мир

Невеста из Израиля Мория Бен-Хамо, которая попала под обстрел 12 ноября и фото которой вызвало огромный ажиотаж в сети, сыграла свадьбу благодаря помощи небезразличных людей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Макс Лурье. Он рассказал, что девушка из поселения Отниэль вместе с женихом по дороге на свадьбу попала под ракетный обстрел.

Само торжество в кибуце возле Сдерота (на линии интенсивных обстрелов) в присутствии 500 гостей оказалось на грани отмены.

Мория Бен-Хамо поделилась в соцсетях фотографией того, как лежит на брусчатке в белом платье, прикрывая голову, и рассказала о проблеме.

Мория Бен-Хамо vesty.co.il

Всего за 2 часа люди, предложив помощь, помогли организовать торжество в новом месте.

"Пара из Нетании, которая отмечала в тот же день свадьбу в одном из городских залов торжеств, пригласила Морию и Шая отпраздновать совместно – и всех гостей привести. И совершенно бесплатно.

Были те, кто предлагал свой двор для торжества, а владельцы кейтерингов обещали привезти все необходимое. Откликнулись музыканты, фотографы – на самом деле сотни людей", – отметил журналист.

Свадьба Мории Бен-Хамо vesty.co.il

"Народ Израиля открыл нам свои сердца, – сказала позже Римона, мама Мории. – Я хочу всем сказать спасибо". И вот теперь скажите, где еще такое возможно и кто способен сломить такой народ?!" – подытожил Макс Лурье.

Свадьба Мории Бен-Хамо vesty.co.il

Как сообщал OBOZREVATEL, израильские военные в ночь на 12 ноября точечно ликвидировали одного из лидеров террористической организации "Исламский Джихад" Баху Абу аль-Ату. Этот человек был ответственен за ежемесячные обстрелы израильских приграничных городов.

В ответ на это боевики выпустили десятки ракет по Израилю, включая центральные города.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!