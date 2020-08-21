В Израиле 30 мужчин изнасиловали подростка: дело ужаснуло Нетаньяху

Израильская полиция начала расследование группового изнасилования 16-летней девушки, в котором участвовало около 30 мужчин.

Инцидент произошел в одном из отелей Эйлата, сообщает The Times of Israel.

Девушка рассказала, что отдыхала в гостинице вместе с подругой и знакомыми. Они употребляли алкоголь, а когда ей понадобилось воспользоваться ванной, девушку провели в один из номеров. Там на нее напали неизвестные мужчины и изнасиловали.

Полиция задержала нескольких подозреваемых. Один из них рассказал, что всего было 30 мужчин. На записях с камер видеонаблюдения видна очередь из мужчин к номеру, в котором была девушка.

При этом некоторые из задержанных утверждают, что девушка сама звала их по очереди.

Громкое дело вызвало общественный резонанс в стране. Премьер-министр назвал это преступлением против человечества. Он призвал привлечь всех виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки.

Девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а накануне договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.

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