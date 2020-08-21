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В Израиле 30 мужчин изнасиловали подростка: дело ужаснуло Нетаньяху

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
7,2 т.
Нетаньяху назвал изнасилование несовершеннолетней преступлением против человечества

Нетаньяху назвал изнасилование несовершеннолетней преступлением против человечества.

Израильская полиция начала расследование группового изнасилования 16-летней девушки, в котором участвовало около 30 мужчин.

Инцидент произошел в одном из отелей Эйлата, сообщает The Times of Israel.

Девушка рассказала, что отдыхала в гостинице вместе с подругой и знакомыми. Они употребляли алкоголь, а когда ей понадобилось воспользоваться ванной, девушку провели в один из номеров. Там на нее напали неизвестные мужчины и изнасиловали.

Полиция задержала нескольких подозреваемых. Один из них рассказал, что всего было 30 мужчин. На записях с камер видеонаблюдения видна очередь из мужчин к номеру, в котором была девушка.

При этом некоторые из задержанных утверждают, что девушка сама звала их по очереди.

Громкое дело вызвало общественный резонанс в стране. Премьер-министр назвал это преступлением против человечества. Он призвал привлечь всех виновных к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки.

Девочка познакомилась с мужчиной в соцсети. Несколько дней они переписывались, а накануне договорились о встрече. При этом мужчина настаивал, чтобы девочка ничего не рассказывала родителям.

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ИзраильизнасилованиеБиньямин Нетаньяху
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