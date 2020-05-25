Вирус отступает! Италия установила уникальный рекорд с COVID-19

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25 мая • обновлено в 23:42
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В Италии зафиксировано рекордно низкое количество новых случаев COVID-19

1.3т
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В Италии с начала пандемии COVID-19 было зафиксировано рекордно низкое количество новых случаев заболевания.

За последних 24 часа в стране обнаружили всего 300 инфицированных человек. Это самый низкий показатель с 29 февраля, практически с начала эпидемии.

При этом в четырех регионах страны (Умбрия, Калабрия, Молизе и Базиликата) и автономной провинции Болцано не было зафиксировано ни одного нового случая.

Всего в Италии коронавирусом заболели более 230 тысяч человек, из которых скончались почти 33 тысячи. Почти 142 тысячи инфицированных уже вылечились.

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Как сообщал OBOZREVATEL, новым эпицентром пандемии COVID-19 стали страны Южной Америки. Больше всего заражений было зафиксировано в Бразилии.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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