В Италии вспыхнул масштабный пожар в порту Анконы. Видео и фото

Возле порта итальянского города Анкона, что у побережья Адриатического моря, вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщило Reuters. Пламя вспыхнуло 16 сентября около 0:30 (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что пока нет информации о пострадавших. В то же время большой столб дыма виден из разных частей города и окрестностей.

По информации официальных лиц, огонь затронул несколько складов.

На месте происшествия находились 16 пожарных команд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту Бейрута (Ливан) в четверг, 10 сентября, снова вспыхнул масштабный пожар. Предварительно возгорание возникло на складах шин и горюче-смазочных материалов.