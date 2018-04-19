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В Италии ударили по "Коза ностре": десятки задержанных

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В Италии карабинеры и полиция провели в сицилийской провинции Трапани широкомасштабную операцию по борьбе с мафией.

В результате, были арестованы 22 пособника могущественного босса "Коза ностра" Маттео Мессины Денаро, считающегося одним из самых опасных преступников в мире, передает La Reppublica.

В прокуратуре Палермо уже отчитались, что в ходе следствия были выявлены каналы связи между отдельными боссами "Коза ностра" и, в частности, перехвачены так называемые "pizzini" — закодированные послания, которые Денаро направлял другим мафиози.

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La Reppublica

Издание отмечает, что по клану Денаро нанесен весьма серьезный удар. В последний раз столь успешную акцию против его приспешников итальянским правоохранителям удалось осуществить в апреле 2016 года в рамках операции под кодовым названием Triokola, когда были арестованы семь лиц из ближайшего окружения главаря "Коза ностра". Еще раньше, в августе 2015 года, на Сицилии были арестованы 11 пособников Денаро, возглавлявших преступные группировки в провинциях Трапани и Палермо.

Задержанный пособник Мессины Денаро

La Reppublica

Задержанный пособник Мессины Денаро

La Reppublica

Задержанный пособник Мессины Денаро

La Reppublica

Задержанный пособник Мессины Денаро

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Маттео Мессина Денаро по кличке Тощий, которому через неделю исполнится 56 лет, входит в список десяти наиболее опасных преступников мира, находящихся в розыске.

Маттео Мессина Денаро

Семья Денаро

Как сообщал "Обозреватель", в Италии в городе Парма на 88-м году жизни умер бывший глава мафии "Коза Ностра" Тото Риина.

Место
Италия
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