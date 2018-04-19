В Италии ударили по "Коза ностре": десятки задержанных

В Италии карабинеры и полиция провели в сицилийской провинции Трапани широкомасштабную операцию по борьбе с мафией.

В результате, были арестованы 22 пособника могущественного босса "Коза ностра" Маттео Мессины Денаро, считающегося одним из самых опасных преступников в мире, передает La Reppublica.

В прокуратуре Палермо уже отчитались, что в ходе следствия были выявлены каналы связи между отдельными боссами "Коза ностра" и, в частности, перехвачены так называемые "pizzini" — закодированные послания, которые Денаро направлял другим мафиози.

La Reppublica

Издание отмечает, что по клану Денаро нанесен весьма серьезный удар. В последний раз столь успешную акцию против его приспешников итальянским правоохранителям удалось осуществить в апреле 2016 года в рамках операции под кодовым названием Triokola, когда были арестованы семь лиц из ближайшего окружения главаря "Коза ностра". Еще раньше, в августе 2015 года, на Сицилии были арестованы 11 пособников Денаро, возглавлявших преступные группировки в провинциях Трапани и Палермо.

Задержанный пособник Мессины Денаро

La Reppublica Задержанный пособник Мессины Денаро

La Reppublica Задержанный пособник Мессины Денаро

La Reppublica Задержанный пособник Мессины Денаро

Маттео Мессина Денаро по кличке Тощий, которому через неделю исполнится 56 лет, входит в список десяти наиболее опасных преступников мира, находящихся в розыске.

Маттео Мессина Денаро

Семья Денаро

Как сообщал "Обозреватель", в Италии в городе Парма на 88-м году жизни умер бывший глава мафии "Коза Ностра" Тото Риина.