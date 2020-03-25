В Италии уже четвертый день подряд наблюдается снижение количества заболевших и умерших от COVID-19.

По состоянию на 25 марта, в стране зафиксировано 74 386 зараженных и 7503 умерших. При этом, за последние сутки умерло на 60 человек меньше, чем за предыдущие (683 против 743). Заразилось тоже немного меньше людей (5210 против 5249).

Также стоит отметить, что за сутки выздоровело 1036 человек. Общее количество тех, кто вылечился от коронавируса составило 9326 человек.

График распространения коронавируса в Италии www.worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВОЗ считают, что на этой неделе в Италии ожидается пик пандемии COVID-19 и начало её спада.

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