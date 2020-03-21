Главная Новости
21 марта • обновлено в 20:21
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Италии коронавирус убил 793 человека за сутки: побит новый антирекорд

4.8т
Читать материал на украинском

В Италии за последние сутки, 21 марта, в стране от Covid-19 умерли 793 человека. Таким образом, страна побила новый антирекорд.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как передает ВВС, в общей сложности 4825 человек уже умерли по всей стране. Так, только в североитальянском регионе Ломбардия за последние 24 часа, по состоянию на 17:00 субботы, зафиксировано 546 смертей от коронавируса.

В целом, в Италии более 53 500 больных коронавирусом, 6 500 случаев диагностировали только за 20 марта.

В Италии коронавирус убил 793 человека за сутки

В Италии коронавирус убил 793 человека за сутки

Как сообщал, OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 20 марта, количество жертв увеличилось на 627 (18 марта было известно о 3 тысячах умерших).

Всемирно известный эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалько, который возглавляет оперативную группу Апулии спрогнозировал, что ограничительные меры в мире из-за коронавируса могут продлиться до лета, а проведение таких массовых мероприятий, как футбольные матчи на стадионах, и вовсе будут запрещены до октября.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
3
Смешно
0
Интересно
21
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги