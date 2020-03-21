В Италии коронавирус убил 793 человека за сутки: побит новый антирекорд

В Италии за последние сутки, 21 марта, в стране от Covid-19 умерли 793 человека. Таким образом, страна побила новый антирекорд.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как передает ВВС, в общей сложности 4825 человек уже умерли по всей стране. Так, только в североитальянском регионе Ломбардия за последние 24 часа, по состоянию на 17:00 субботы, зафиксировано 546 смертей от коронавируса.

В целом, в Италии более 53 500 больных коронавирусом, 6 500 случаев диагностировали только за 20 марта.

В Италии коронавирус убил 793 человека за сутки

Как сообщал, OBOZREVATEL, за прошедшие сутки, 20 марта, количество жертв увеличилось на 627 (18 марта было известно о 3 тысячах умерших).

Всемирно известный эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалько, который возглавляет оперативную группу Апулии спрогнозировал, что ограничительные меры в мире из-за коронавируса могут продлиться до лета, а проведение таких массовых мероприятий, как футбольные матчи на стадионах, и вовсе будут запрещены до октября.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!