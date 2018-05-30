В Испании задержали врага Путина

В Испании в Мадриде 30 мая по запросу России задержали финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Management и правозащитника, обвинявшего российские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского.

Браудера, осужденного в Москве за неуплату налогов, отвезли в участок, о чем говорится в его посте Twitter.

По состоянию на 12:00 Браудера отпустили. Ордер на его арест оказался истекшим.

Уильям Браудер EADaily

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In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Уильям Браудер EADaily

Ранее бывший агент КГБ Борис Карпичков заявлял, что Браудер находится в списке тех, кого хотели ликвидировать российские спецслужбы. Он считает, что простой способ повлиять на президента РФ Владимира Путина и его соратников – замораживать их деньги на Западе.

Также Браудер говорил, что Путин останется у власти с помощью манипуляций и обмана, пока его не свергнут или пока он не умрет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2013 году в Тверском суде Москвы, где рассматривается ходатайство полиции о заочном аресте Браудера, оглашено постановление о его объявлении в международный розыск.