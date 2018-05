В Испании задержали врага Путина

В Испании в Мадриде 30 мая по запросу России задержали финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Management и правозащитника, обвинявшего российские власти в убийстве юриста Сергея Магнитского.

Браудера, осужденного в Москве за неуплату налогов, отвезли в участок, о чем говорится в его посте Twitter.

По состоянию на 12:00 Браудера отпустили. Ордер на его арест оказался истекшим.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd