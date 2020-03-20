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20 марта • обновлено в 09:33
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В Испании резко выросло количество жертв коронавируса: пугающие цифры

2.7т
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В Испании за минувшие сутки, 20 марта, число погибших от китайского коронавируса COVID-19 возросло на 20%. Всего жертвами болезни стали более 830 человек.

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Об этом сообщил спикер испанского министерства здравоохранения, передает DPA. Отмечается, что всего в стране зафиксировано свыше 18 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Директор координационного центра по вопросам здравоохранения и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Испании добавил, что еще 939 человек находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Коронавирус в Испании

Коронавирус в Испании

Отметим, что в Испании на 15 дней ввели комендантский час, который может быть продлен парламентом. На время карантина в стране закрыли все отели, а также гостевые дома или кемпинги.

Гостиницам дали максимум семь дней для реализации предписанных мер. Только охранники и обслуживающий персонал могут остаться на рабочих местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки, 20 марта, в Испании число инфицированных выросло до 18 077 человек.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Испания
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