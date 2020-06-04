В Испании больным COVID-19 устроили "моретерапию". Фото

В Испании пациентов с коронавирусной инфекцией вывозят на пляж, чтобы они могли увидеть море.

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Медики уверяют, что такая терапия – часть лечения больных от COVID-19. Об этом сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что идея принадлежит врачам из госпиталя del Mar в Барселоне. Именно их журналисты сфотографировали во время прогулок с пациентами.

В Испании больных COVID-19 возят на "свидание" с морем

Они катили кровати по набережной. По словам медиков, такие выходы к морю могут облегчить пребывание пациентов в отделениях интенсивной терапии.

В Испании больных COVID-19 возят на "свидание" с морем

Отметим, что с начала пандемии коронавирусом в Испании заболели более 287 тысяч человек, умерли больше 27 тысяч. По количеству выявленных случаев инфицирования COVID-19 страна занимает четвертое место в мире.

В Испании больных COVID-19 возят на "свидание" с морем

Несмотря на это, Испания начинает постепенно выходить из карантина. Большинство пляжей там открыли с первого дня лета, 1 июня. Власти надеются, что скоро на эти пляжи будут ходить не только испанцы, в частности пациенты, но и вернутся туристы.

В Испании больных COVID-19 возят на "свидание" с морем

В Испании больных COVID-19 возят на "свидание" с морем

worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, новые официальные данные в Испании показали, что во время пика распространения коронавируса в стране зарегистрировали 17 тысяч "необъяснимых" смертей.

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