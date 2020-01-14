В Иране арестовали подозреваемых в крушении самолета МАУ

В Иране арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к крушению украинского самолета МАУ в Тегеране.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судебной власти Ирана Голамхоссейни Эсмаили.

Подробностей задержания и данные об арестованных иранские власти пока не сообщили.

Авиакатастрофа в Иране

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