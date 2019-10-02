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3 октября • обновлено в 02:08
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В Ираке вспыхнули кровавые протесты: 7 погибших, более 200 раненых. Фото и видео

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В Ираке вспыхнули массовые антиправительственные протесты, в ходе которых погибли 7 человек и около 200 жителей получили ранения.

Об этом сообщает со ссылкой на местные власти Reuters. Среди жертв 1 полицейский (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что во время разгона митингов 2 октября погибли пять человек, еще два человека были убиты и 200 ранены 1 октября.

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В Ираке вспыхнули массовые протесты

В Ираке вспыхнули массовые протесты

Twitter Abdullah Alkaabi

В Ираке вспыхнули массовые протесты

В Ираке вспыхнули массовые протесты

Министр обороны Ирака на фоне множащихся в стране протестных акций приказал привести в повышенную готовность все военные части. В ряде провинций был введен комендантский час.

Демонстранты требовали улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.

В столице страны Багдаде службы безопасности перекрыли три моста, ведущих к Зеленой зоне, где расположен комплекс правительственных зданий и дипмиссии.

В Ираке вспыхнули массовые протесты

В Ираке вспыхнули массовые протесты

В Ираке вспыхнули массовые протесты

В Ираке вспыхнули массовые протесты

Twitter Abdullah Alkaabi

В провинции Наджаф демонстранты подожгли здание местной администрации.

В связи с происходящим иракский премьер Адель Абд аль-Махди созвал экстренное заседание совета безопасности страны.

Также стало известно, что в ходе столкновений сотрудники служб безопасности применили слезоточивый газ и водометы с горячей водой против манифестантов, забрасывавших их камнями.

В стране частично прекратили работу Facebook, WhatsApp и другие соцсети, в которых распространяли призывы к митингам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Гонконге произошли столкновения между силовиками и протестующими, спецназовцы применяли слезоточивый газ и дубинки, а протестующие бросали в них камни и бутылки.

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Место
Ирак
Тег
протест
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