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В Индонезии рухнул в море пассажирский самолет: на борту было 188 человек

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Индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737, принадлежащий перевозчику Lion Air, рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 188 человек, включая экипаж.

Так, выполнявшее рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг воздушное судно взлетело в 6:20 по местному времени и уже в 6:33 исчезло с радаров, сообщает Reuters.

Судя по данным, предоставленным порталом Flightradar, отслеживающим полеты самолетов, случилось крушение.

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В Индонезии рухнул в море пассажирский самолет: на борту было 188 человек
В Индонезии рухнул в море пассажирский самолет: на борту было 188 человек

Самолет совершал внутренний рейс

Позже корабли и вертолет спасателей обнаружили обломки самолета. Они начали поднимать из моря также личные вещи пассажиров.

В Индонезии рухнул в море пассажирский самолет: на борту было 188 человек
В Индонезии рухнул в море пассажирский самолет: на борту было 188 человек
В Индонезии рухнул в море пассажирский самолет: на борту было 188 человек
В Индонезии рухнул в море пассажирский самолет: на борту было 188 человек

Он совершал местный рейс. Представители компании пока воздерживаются от комментариев. "Мы пока не можем комментировать этот момент. Мы пытаемся собрать всю информацию и данные", - заявил исполнительный директор Lion Air Group Эдвард Сирайт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в международном аэропорту Одессы 27 октября были эвакуированы пассажиры самолета, который курсировал по маршруту Одесса-Дубай.

Место
Индонезия
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