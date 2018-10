В Индонезии рухнул в море пассажирский самолет: на борту было 188 человек

Индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737, принадлежащий перевозчику Lion Air, рухнул в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 188 человек, включая экипаж.

Так, выполнявшее рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг воздушное судно взлетело в 6:20 по местному времени и уже в 6:33 исчезло с радаров, сообщает Reuters.

Судя по данным, предоставленным порталом Flightradar, отслеживающим полеты самолетов, случилось крушение.

Позже корабли и вертолет спасателей обнаружили обломки самолета. Они начали поднимать из моря также личные вещи пассажиров.

Он совершал местный рейс. Представители компании пока воздерживаются от комментариев. "Мы пока не можем комментировать этот момент. Мы пытаемся собрать всю информацию и данные", - заявил исполнительный директор Lion Air Group Эдвард Сирайт.

We're following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.



ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu