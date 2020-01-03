Мощное наводнение обрушилось на Индонезию: 43 жертвы, 400 тысяч эвакуированных. Фото и видео стихии

Масштабное наводнение в столице Индонезии Джакарте и прилегающих районах унесло жизни минимум 43 человек.

Об этом со ссылкой на данные министерства социального обеспечения страны и Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям сообщают Euronews (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что из зоны затопления уже эвакуировали 35 тысяч человек, еще более 400 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.

Новости В Индонезии наводнения и оползни убили десятки человек

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Дожди и реки, вышедшие из берегов, затопили 182 квартала города, а в 724 его районах было отключено электричество.

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

В некоторых районах затопления достигали 6 м в глубину. Наблюдались сбои в движении транспорта и электроснабжении.

Индонезию накрыло масштабное наводнение AP

Индонезию накрыло масштабное наводнение AP

Индонезию накрыло масштабное наводнение AP

Индонезию накрыло масштабное наводнение AP

Индонезию накрыло масштабное наводнение AP

Индонезию накрыло масштабное наводнение AP

Примечательно, что это было самое сильное наводнение с 2013 года, когда 57 человек погибли после муссонных дождей в Джакарте.

В Индонезии наводнение убило 43 человека AJ+

В Индонезии наводнение убило 43 человека AJ+

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

Индонезию накрыло масштабное наводнение

В Индонезии наводнение убило 43 человека AJ+

Direktur Utama PT @KAI121, Edi Sukmoro, memimpin langsung peninjauan saat banjir di Depo KRL Bukit Duri, Jakarta (2/1). Hati-hati, Pak! #TopNews https://t.co/eQxzBfP9sV pic.twitter.com/eRrZV7q4hj — kumparan (@kumparan) January 3, 2020

Cukup kadrun saja yg muncul di Jakarta...buaya sungguhan jangan pic.twitter.com/Q9TiX4G6bc — pendaki lokal🇲🇨 (@JokoSus46520969) January 3, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в провинции Южная Суматра в Индонезии пассажирский автобус слетел в ущелье и упал в реку, в результате чего 28 человек погибли и еще 13 получили ранения.

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