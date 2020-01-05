В Индонезии нашли самый большой цветок в мире: как он выглядит

В Индонезии обнаружили самый большой цветок в мире – раффлезию.

Как сообщает Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры, его диаметр составляет 111 сантиметров, что является самым большим из когда-либо зарегистрированных.

Ученые отметили интересный факт. В конце 2017 года в этом же месте также цвел самый большой в диаметре цветок, который достиг 107 см.

Раффлезия Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры

Раффлезия - самый большой цветок в мире Центр охраны природных ресурсов Западной Суматры

Известно, что раффлезия – это паразитическое растение. Она не имеет корней и листьев. Все необходимое для жизни она получает из тканей хозяина, через специальные присоски.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине из-за аномальной погоды в январе расцвели цветы: в Вышгороде на Киевщине – подснежники, а в Запорожье – фиалки.

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