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В Индии взорвали автобусную остановку: много пострадавших. Видео

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В Индии на автобусной остановке в штате Джамму и Кашмир днем 7 марта прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали 28 человек.

Взрыв произошел в центре города Джамму. Взрывное устройство было установлено под автобусом. Об этом сообщает Hindustantimes.

Все пострадавшие госпитализированы. Полиция оцепила район и выясняет причины произошедшего.

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Согласно данным полиции, подорвали остановку при помощи гранаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в результате атаки террориста-смертника в подконтрольной Индии части штата Кашмир на колонну военных погибли по меньшей мере 40 силовиков.

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Место
Индия
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