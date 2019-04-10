В Индии срочно госпитализировали Далай-ламу

В Индии в срочном порядке был госпитализирован 83-летний духовный лидер буддистов Далай-лама XIV.

Об этом сообщил телеканал NDTV.Так, у него диагностировали легочную инфекцию. Сейчас лидер буддистов находится в Дели.

"Его святейшество почувствовал некоторый дискомфорт утром в Дхармсале. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели", – заявил личный секретарь Далай-ламы.

Далай-лама 112.ua

Находиться в больнице Далай-лама будет несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Далай-лама считает, что Третьей мировой войны, скорее всего, не будет, несмотря на напряженные отношения между США и Россией.

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