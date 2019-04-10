|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Индии срочно госпитализировали Далай-ламу

331Читать материал на украинском

В Индии в срочном порядке был госпитализирован 83-летний духовный лидер буддистов Далай-лама XIV.

Об этом сообщил телеканал NDTV.Так, у него диагностировали легочную инфекцию. Сейчас лидер буддистов находится в Дели.

"Его святейшество почувствовал некоторый дискомфорт утром в Дхармсале. В качестве меры предосторожности мы отправились в Дели", – заявил личный секретарь Далай-ламы.

Новости
Далай-лама раскрыл тайну счастья

Далай-лама

Далай-лама

112.ua

Находиться в больнице Далай-лама будет несколько дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Далай-лама считает, что Третьей мировой войны, скорее всего, не будет, несмотря на напряженные отношения между США и Россией.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Далай-лама XIV
Место
ИндияДели
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения