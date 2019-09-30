В Индии сильное наводнение убило более 100 человек: пугающие кадры

Мощное наводнение, которое произошло на севере Индии из-за мусонных дождей, унесло жизни минимум 127 человек.
Об этом сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что наибольшее число жертв, 87, зарегистрировано в штате Уттар-Прадеш, за ним с большим отрывом следует Бихар – 27 человек. Еще 13 человек погибли в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш.
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
Наводнение и оползни привели к тому, что улицы городов были затоплены, железнодорожное движение приостановлено, автотранспортный движение нарушен, а люди вынуждены перемещаться на лодках.
Кроме того, в стране закрыли школы. Часть населения осталась без электричества. Местным властям также пришлось переместить около полтысячи заключенных в другие исправительные учреждения.
Военно-воздушные силы Индии привлекли два вертолета, чтобы сбрасывать с воздуха мешки с продуктами и медикаментами для пострадавших от наводнения людей.
При этом, по прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться еще несколько дней.
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек
Соцсети
ये न्यू इंडिया है ।— RishiSaini सेवादल INC🇮🇳 (@Rishi_INC) September 30, 2019
Indian News Media is the WORST !! It’s been more than 24 hours since one of the most populous cities of India is facing its worst floods in 3 decades.. probably waiting for death toll to rise so they can start with counting the dead bodie... #PatnaFloods pic.twitter.com/DkaaoWYVSU
Flood in bihar, i want to request everyone to help bihar for coming out from the disaster happening there i think bihar is also the part of india which everyone wants to ignore🙏 i request our respected prime minister @narendramodi to take some steps for people stucked in bihar pic.twitter.com/oInacHGv5F— anukrithi satyarthy (@AnukrithiS) September 30, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года Индия и Непал также пострадали от мусонных дождей. Тогда наводнение унесло жизни 30 человек.
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