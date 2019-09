В Индии сильное наводнение убило более 100 человек: пугающие кадры

Мощное наводнение, которое произошло на севере Индии из-за мусонных дождей, унесло жизни минимум 127 человек.

Об этом сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что наибольшее число жертв, 87, зарегистрировано в штате Уттар-Прадеш, за ним с большим отрывом следует Бихар – 27 человек. Еще 13 человек погибли в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш.

Наводнение и оползни привели к тому, что улицы городов были затоплены, железнодорожное движение приостановлено, автотранспортный движение нарушен, а люди вынуждены перемещаться на лодках.

Кроме того, в стране закрыли школы. Часть населения осталась без электричества. Местным властям также пришлось переместить около полтысячи заключенных в другие исправительные учреждения.

Военно-воздушные силы Индии привлекли два вертолета, чтобы сбрасывать с воздуха мешки с продуктами и медикаментами для пострадавших от наводнения людей.

При этом, по прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться еще несколько дней.

ये न्यू इंडिया है । Indian News Media is the WORST !! It’s been more than 24 hours since one of the most populous cities of India is facing its worst floods in 3 decades.. probably waiting for death toll to rise so they can start with counting the dead bodie... #PatnaFloods pic.twitter.com/DkaaoWYVSU

Flood in bihar, i want to request everyone to help bihar for coming out from the disaster happening there i think bihar is also the part of india which everyone wants to ignore🙏 i request our respected prime minister @narendramodi to take some steps for people stucked in bihar pic.twitter.com/oInacHGv5F