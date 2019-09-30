Главная Новости
1 октября • обновлено в 01:05
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек: пугающие кадры

900 Читать материал на украинском

Мощное наводнение, которое произошло на севере Индии из-за мусонных дождей, унесло жизни минимум 127 человек.

Об этом сообщает ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что наибольшее число жертв, 87, зарегистрировано в штате Уттар-Прадеш, за ним с большим отрывом следует Бихар – 27 человек. Еще 13 человек погибли в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш.

Новости
Реки вышли из берегов: юг США накрыло мощнейшее наводнение. Видео стихии
В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

Наводнение и оползни привели к тому, что улицы городов были затоплены, железнодорожное движение приостановлено, автотранспортный движение нарушен, а люди вынуждены перемещаться на лодках.

Кроме того, в стране закрыли школы. Часть населения осталась без электричества. Местным властям также пришлось переместить около полтысячи заключенных в другие исправительные учреждения.

Военно-воздушные силы Индии привлекли два вертолета, чтобы сбрасывать с воздуха мешки с продуктами и медикаментами для пострадавших от наводнения людей.

При этом, по прогнозам синоптиков, дожди будут продолжаться еще несколько дней.

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

В Индии сильное наводнение убило более 100 человек

Соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года Индия и Непал также пострадали от мусонных дождей. Тогда наводнение унесло жизни 30 человек.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Индия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel