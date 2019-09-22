В Индии родилась девочка с 4 ногами и 3 руками: жуткие фото 18+

В индийском штате Раджастан родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками.

Об этом пишет The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Ребенок появился на свет в одной из государственных клиник. При этом, 24-летняя мать родила еще здорового мальчика. По мнению врачей, изначально должна была родится тройня, одна два плода соединились.

В Индии родилась девочка с 4 ногами и 3 руками astravolga.ru

О проблемах женщина не знала, поскольку ни разу за все время беременности не проходила УЗИ.

Отметим, дополнительные руки и ноги находятся на животе ребенка. Врачи планируют удалить их хирургическим путем.

Внимание! Кадры не для слабонервных.

В Индии родилась девочка с 4 ногами и 3 руками Caters News

В Индии родилась девочка с 4 ногами и 3 руками Caters News

В Индии родилась девочка с 4 ногами и 3 руками Caters News

В Индии родилась девочка с 4 ногами и 3 руками Caters News

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в штате Уттар-Прадеш (Индия) родилась "трехголовая" девочка, страдающая редкой болезнью.

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