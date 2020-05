В Индии произошла утечка газа на химзаводе: 10 жертв, до тысячи пострадавших. Фото и видео

Количество погибших в результате утечки ядовитого газа на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии выросло до 10 человек.

Как сообщает издание The Times of India, среди погибших 8-летняя девочка и два пожилых человека. Более 200 человек доставлены в больницы города – они почувствовали себя плохо после утечки газа, которая затронула более 20 сел (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

Подразделение Национальных сил реагирования на стихийные бедствия задействовано для эвакуации людей из районов, пострадавших от газа. На месте инцидента видны пожарные команды и кареты скорой помощи. Власти города обратились к жителям соседних с химзаводом районов с просьбой не покидать дома. Причины произошедшего пока не сообщаются.

Скриншот

Сообщается, что утечка газа произошла рано утром, когда большинство людей еще спали. На данный момент спасатели проверяют дома, чтобы определить, все ли граждане в безопасности.

Ранее стало известно, что с принадлежащего корейцам завода LG Polymers, просочился стирол. По данным СМИ, завод производит полистирол и бытовой пластик.

Скриншот

По словам местного сотрудника полиции, утечка произошла из двух 5000-тонных танков, которые были оставлены без присмотра из-за карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса.

A major gas leak at chemical factory LG Polymers in Venkatpuram, India has killed many people. #VizagGasLeak https://t.co/iQyAFBefbD — Jake Morphonios 🇵🇸 🇹🇭 😷 (@morphonios) May 7, 2020

Amid the #coronavirus pandemic, another disaster hits India. Thier has been a gas leak in a private chemical factory in vizag. lives have been lost, people stranded.

I pray for our people in vizag.

May shiva help them in these times#VizagGasLeakpic.twitter.com/o6E89tth4Z — suspended bharti (@Madan_SPS) May 7, 2020

#UPDATE At least five dead, hundred hospitalised after gas leak at India chemicals plant.



Gas had leaked out of two 5,000-tonne tanks that had been unattended due to the coronavirus lockdown in place since late Marchhttps://t.co/rr6x3H0McM pic.twitter.com/j4KJ1eYsYq — Zuber Khan (@khan01st) May 7, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кельце (Польша) 19 апреля прогремел мощный взрыв на заводе химических отходов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал