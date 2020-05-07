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7 мая • обновлено в 12:36
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В Индии произошла утечка газа на химзаводе: 10 жертв, до тысячи пострадавших. Фото и видео

1.9т
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Количество погибших в результате утечки ядовитого газа на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии выросло до 10 человек.

Как сообщает издание The Times of India, среди погибших 8-летняя девочка и два пожилых человека. Более 200 человек доставлены в больницы города – они почувствовали себя плохо после утечки газа, которая затронула более 20 сел (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца).

Подразделение Национальных сил реагирования на стихийные бедствия задействовано для эвакуации людей из районов, пострадавших от газа. На месте инцидента видны пожарные команды и кареты скорой помощи. Власти города обратились к жителям соседних с химзаводом районов с просьбой не покидать дома. Причины произошедшего пока не сообщаются.

В Индии произошла утечка газа на химзаводе: 10 жертв, до тысячи пострадавших

Скриншот

В Индии произошла утечка газа на химзаводе: 10 жертв, до тысячи пострадавших

Сообщается, что утечка газа произошла рано утром, когда большинство людей еще спали. На данный момент спасатели проверяют дома, чтобы определить, все ли граждане в безопасности.

Ранее стало известно, что с принадлежащего корейцам завода LG Polymers, просочился стирол. По данным СМИ, завод производит полистирол и бытовой пластик.

В Индии произошла утечка газа на химзаводе: 10 жертв, до тысячи пострадавших

Скриншот

По словам местного сотрудника полиции, утечка произошла из двух 5000-тонных танков, которые были оставлены без присмотра из-за карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Кельце (Польша) 19 апреля прогремел мощный взрыв на заводе химических отходов.

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Автор
Глеб Иванов
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