В Индии на жесткий карантин отправили 1,3 млрд человек: полиция разгоняет нарушителей палками

Власти Индии с 25 марта объявили тотальный трехнедельный карантин – 1,3 миллиардам человек приказали остаться дома, чтобы остановить вспышку коронавируса.

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Как сообщает DailyMail, нарушителей карантина полиция Индии наказывает жесткими методами. В частности, правоохранители используют трости из ротанга для избиения людей, чтобы заставить их подчиниться ограничениям.

Кроме того, в Индии остановилась колоссальная система пассажирских железных дорог, которая ежедневно перевозила 23 миллиона человек через обширный субконтинент, около 8,4 миллиарда пассажиров в год.

Отметим, карантин в Индии можно считать самым массовым карантином в мире. Для сравнения, в Китае после того, как вирус распространялся по провинции Хубэй, а затем и по всей стране, в январе заблокировали около 760 миллионов человек. Ограничения там сейчас ослабляются.

Так, объявление тотального карантина в Индии означает, что примерно треть населения мира (2,6 миллиарда человек) в настоящее время живут под ограничением, наложенным из-за коронавируса, половина из них в Индии.

Отметим, по состоянию на 25 марта Индия сообщила о достаточно небольшом количестве заражений COVID-19 – зафиксировано 512 случая, 9 из них – летальные.

Какие еще страны закрыли границы из-за пандемии COVID-19

Среди полностью закрытых стран, помимо Украины, оказались все страны Евросоюза, США, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Египет, Марокко, Ливия, Тунис, Кения, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Аргентина, Перу, Чили, Боливия, Эквадор, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Монголия, Молдова и другие.

При этом частичный запрет на въезд действует в Колумбии, Венесуэле, Уругвае, Китае, Таиланде, Мьянме, Индонезии, Вьетнаме, России, Омане, Южной Африке и ряде других стран.

Кроме того, во Франции на два месяца ввели чрезвычайное санитарное положение и ужесточили правила карантина. В частности, в стране ввели санкции за нарушение режима изоляции – нарушителю может грозить штраф до 3700 евро.

Британия с 23 марта ввела режим жесткого карантина на три недели, позволив выходить людям из дома только в случае крайней необходимости – за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день), по медицинской необходимости.

В Польше также ограничили свободное передвижение граждан – выходить разрешено только в магазин, аптеку и на прогулку с собакой. Также ограничили собрание людей: рядом не могут находиться более двух лиц за исключением членов одной семьи.

Скриншот "Туристер"

Отметим, число людей, заболевших коронавирусом в мире, продолжает расти. Среди лидеров по выявленным случаям и умершим остаются Испания, Германия и Италия.

По последним данным, во всем мире COVID-19 заболели почти 390 тыс. человек, умерли более 16 тыс., более 100 тыс. выздоровели.

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