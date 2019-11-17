В Грузии разгорелись массовые протесты против правительства: зрелищные фото и видео

В столице Грузии Тбилиси в воскресенье, 17 ноября, начался массовый протест оппозиции с требованием провести внеочередные парламентские выборы.

На митинг "Все минус один – Бидзина должен уйти" вышли несколько тысяч человек, передает "Грузия Online" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Акцию возле парламента Грузии в ответ на провал избирательной реформы проводят более 20 политических сил.

Протест в Тбилиси УП

Лидеры и сторонники двух крупнейших оппозиционных партий страны ("Единого национального движения" и "Европейской Грузии", основанные их бывшими единомышленниками) пришли на митинг по отдельности.

Первая партия провела сбор в Пушкинском сквере, откуда колонной участники акции направились к парламенту. Они несли большой баннер с надписью "Меняй". "Европейская Грузия" провела шествие от площади Первой Республики.

Протест в Тбилиси УП

Во дворе парламента в Тбилиси были мобилизованы дополнительные силы полиции. Часть копов остались сидеть в желтых автобусах, припаркованных во дворе парламента.

В пресс-службе МВД заявили, что правоохранители "мобилизованы в целях обеспечения безопасности каждого гражданина и правопорядка".

В Тбилиси продолжается массовые демонстрации с требованием отставки ебанутого правительство. #tbilisi

Олигарх загнан в угол...



Он в панике перебросил спецназ в здании парламента. Там их несколько тысяч...



Понимает тварь, что пиздец рядом!

Он все понимает👀 pic.twitter.com/5LXVzu8VVl — ᎶᎥᎧᏒᎶᎥ 🇬🇪🇪🇺 (@Made_in_Georgia) November 17, 2019

Напомним:

14 ноября парламент Грузии провалил Конституционный законопроект о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером.

Чтобы продолжить рассмотрение инициативы, необходимы были голоса 113 депутатов из 150. "За" изменения проголосовал только 101 депутат. В основном воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году "Грузинская мечта" и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали 24 июня, уступив требованиям оппозиции и многочисленным акциям протеста.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна не может не попытаться вести диалог с Россией и закрыться в себе.

При этом ранее Грузию призвали объединиться с Украиной против главы РФ Владимира Путина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся