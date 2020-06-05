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5 июня • обновлено в 09:06
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В Госдепе призвали Россию "убраться" с Ближнего Востока

2.2т
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Российская Федерация должна "убраться" из Ближнего Востока, потому что она играет там "деструктивную роль".

Такое заявление сделал помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер, выступая на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

"На протяжении 45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать русских подальше от Ближнего Востока. Сейчас они там, играют деструктивную роль. И мы, прямо говоря, думаем, что они должны убираться оттуда", – отметил дипломат.

Россия в Сирии

Россия в Сирии

Также Шенкер повторил заявление президента США Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента Барака Обамы "приветствовала приход русских в Сирию", считая, что это "затянет русских в трясину", но ошиблись.

Американский дипломат добавил, что война в Сирии подтолкнула Москву к действиям в Ливии, но там РФ в настоящее время "не играет продуктивной или стабилизирующей роли".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Сирии погибли четыре сотрудника Центра спецназначения ФСБ России. Предположительно, потери РФ понесла в результате минометного обстрела со стороны бойцов сопротивления. Одновременно с этим они нанесли удар по позициям режима Асада на западе Алеппо.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфликт в Сирии
Место
США
Тег
Госдеп США
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