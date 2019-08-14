Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Гонконге полиция попыталась разогнать разъяренный "Майдан": все детали

675 Читать материал на украинском

В Гонконге (Китай) продолжаются массовые протесты в Международном аэропорту. Во вторник, 13 августа, местная полиция применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", правоохранители предприняли попытку выдворить группу участников протестов, однако протестующие оказали сопротивление и отказывались уходить. Они бросали в полицейских различные предметы и соорудили баррикаду из тележек для перевозки багажа. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После этого в аэропорту начал твориться настоящий хаос. Один сотрудник полиции получил травму и его увезли в больницу. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты протестующими.

Новости
Вышли миллионы: в Гонконге протестующие разгромили парламент. Подробности, фото и видео

Протесты в Гонконге

Протесты в Гонконге

Ранее администрация аэропорта Гонконга приняла решение отменить все рейсы из-за непрекращающейся акции протеста.

Местные власти уже заговорили о признаках террористической деятельности в протестах, которые устроили недовольные.

Отметим, что массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

В Гонконге полиция попыталась разогнать разъяренный "Майдан"
В Гонконге полиция попыталась разогнать разъяренный "Майдан"
В Гонконге полиция попыталась разогнать разъяренный "Майдан"
В Гонконге полиция попыталась разогнать разъяренный "Майдан"
В Гонконге полиция попыталась разогнать разъяренный "Майдан"
В Гонконге полиция попыталась разогнать разъяренный "Майдан"
В Гонконге полиция попыталась разогнать разъяренный "Майдан"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Китай Гонконг
Тег
протест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...