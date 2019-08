В Гонконге полиция попыталась разогнать разъяренный "Майдан": все детали

В Гонконге (Китай) продолжаются массовые протесты в Международном аэропорту. Во вторник, 13 августа, местная полиция применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", правоохранители предприняли попытку выдворить группу участников протестов, однако протестующие оказали сопротивление и отказывались уходить. Они бросали в полицейских различные предметы и соорудили баррикаду из тележек для перевозки багажа. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

После этого в аэропорту начал твориться настоящий хаос. Один сотрудник полиции получил травму и его увезли в больницу. Стойки регистрации не работают, залы ожидания заняты протестующими.

Ранее администрация аэропорта Гонконга приняла решение отменить все рейсы из-за непрекращающейся акции протеста.

Местные власти уже заговорили о признаках террористической деятельности в протестах, которые устроили недовольные.

Отметим, что массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.

