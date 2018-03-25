Бежал в Брюссель: в Германии задержали экс-лидера Каталонии Пучдемона

В Германии 25 марта полиция задержала бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Он был задержан, когда пересекал границу, чтобы въехать из Дании в Германию, информирует адвокат Пучдемона Жауме Алонсо-Куэвилльяс в Twitter.

Датско-немецкую границу экс-лидер Каталонии пересек на пути из Финляндии в Бельгию. Сейчас он содержится в полицейском участке.

Судья Верховного суда Испании возобновил международный ордер на арест Пучдемона 23 марта, когда он посещал Финляндию. Также были выданы ордера на арест пяти других каталонских сепаратистов.

В октябре минувшего года в Катанолии правительство Пучдемона организовало незаконный референдум, что привело к одностороннему провозглашению независимости региона от Испании. По обвинению в мятеже Пучдемону грозит до 30 лет в испанской тюрьме.

Как писал "Обозреватель", ранее Испания назвала свои потери от кризиса в Каталонии.