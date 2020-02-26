В среду, 26 февраля, Верховный суд Германии вынес решение, что запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит конституции страны.
По мнению судей, запрет эвтаназии, который был введен в 2015 году, нарушает права тяжелобольных и врачей, пишет издание Deutsche Welle.
Теперь граждане Германии получили право уходить из жизни по собственному желанию и воспользоваться помощью третьих лиц, если таковая потребуется.
В Германии разрешили эвтаназию
golos.ua
Как писал OBOZREVATEL ранее, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил о намерении внести в Верховную Раду законопроект о легализации эвтаназии.
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