В среду, 26 февраля, Верховный суд Германии вынес решение, что запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит конституции страны.

По мнению судей, запрет эвтаназии, который был введен в 2015 году, нарушает права тяжелобольных и врачей, пишет издание Deutsche Welle.

Теперь граждане Германии получили право уходить из жизни по собственному желанию и воспользоваться помощью третьих лиц, если таковая потребуется.

В Германии разрешили эвтаназию golos.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил о намерении внести в Верховную Раду законопроект о легализации эвтаназии.

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