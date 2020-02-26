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26 февраля • обновлено в 19:49
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В Германии разрешили эвтаназию

1.1т
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В среду, 26 февраля, Верховный суд Германии вынес решение, что запрет на эвтаназию на коммерческой основе противоречит конституции страны.

По мнению судей, запрет эвтаназии, который был введен в 2015 году, нарушает права тяжелобольных и врачей, пишет издание Deutsche Welle.

Теперь граждане Германии получили право уходить из жизни по собственному желанию и воспользоваться помощью третьих лиц, если таковая потребуется.

В Германии разрешили эвтаназию

В Германии разрешили эвтаназию

golos.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил о намерении внести в Верховную Раду законопроект о легализации эвтаназии.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Германия
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