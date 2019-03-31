Одна из богатейших женщин России разбилась в Германии: что известно

Совладелец российской авиакомпании S7, жена бизнесмена Владислава Филева, разбилась на самолете в Германии.

Изначально источники РБК сообщали, что на борту был сам бизнесмен. Однако позже стало известно, что на борту самолета находилась его жена Наталия. Информацию подтвердили в пресс-службе группы S7.

Согласно данным Forbes за 2018 год, Филева занимала четвертое место в списке самых богатых женщин России. Она являлась председателем совета директоров авиакомпании S7, которая занимается авиаперевозками по всему миру. Состояние ее семьи составляет 599,8 миллионов долларов.

Владислав Филев

Наталия Филева ksonline.ru

Немецкое издание Hessenschau сообщает, что небольшой самолет разбился в Эрцхаузене в 15:30 по местному времени. Жертвами авиакатастрофы стали три человека: по данным полиции, все трое — россияне.

В Телеграм-канале КП появилось первое фото с места авиакатастрофы.

Также в сети уже есть видео с места, где разбился самолет.

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