В Генуе на месте моста, где погибли 43 человека, открыли новый: как выглядит. Фото

В Генуе на месте моста, где погибли 43 человека, открыли новый.

В итальянской Генуе открыли новый путепровод вместо моста "Моранди", который обрушился летом 2018 года. Новый мост называется "Сан-Джорджио".

Как сообщает ТСН, на открытие съехалось все руководство страны, а в небе над Генуей устроили авиашоу. Движение здесь откроют до конца недели. В церемонии открытия приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте.

Новый мост спроектировал один из самых известных в мире архитектор Ренцо Пиано, который родился в Генуе. На "Сан-Джорджио" установили 43 фонаря в память о погибших во время обвала. В целом он имеет 19 пролетов, его длинна достигает одного километра.

В Генуе открыли мост "Сан-Джорджио"

В Генуе открыли мост "Сан-Джорджио"

Конструкция оснащена автоматическими датчиками для постоянного мониторинга состояния моста, а также установлены две тысячи солнечных панелей.

Сообщается, что родственники погибших, как и спасатели, которые работали на месте трагедии после обрушения моста, не пришли на церемонию.

В Генуе открыли мост "Сан-Джорджио"

В Генуе открыли мост "Сан-Джорджио"

Строительство моста продолжалось даже в период пандемии, строители работали круглосуточно без выходных, за исключением Рождественских праздников.

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