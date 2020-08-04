В Генуе на месте моста, где погибли 43 человека, открыли новый: как выглядит. Фото
В Генуе на месте моста, где погибли 43 человека, открыли новый.
В итальянской Генуе открыли новый путепровод вместо моста "Моранди", который обрушился летом 2018 года. Новый мост называется "Сан-Джорджио".
Как сообщает ТСН, на открытие съехалось все руководство страны, а в небе над Генуей устроили авиашоу. Движение здесь откроют до конца недели. В церемонии открытия приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джузеппе Конте.
Новый мост спроектировал один из самых известных в мире архитектор Ренцо Пиано, который родился в Генуе. На "Сан-Джорджио" установили 43 фонаря в память о погибших во время обвала. В целом он имеет 19 пролетов, его длинна достигает одного километра.
В Генуе открыли мост "Сан-Джорджио"
В Генуе открыли мост "Сан-Джорджио"
Конструкция оснащена автоматическими датчиками для постоянного мониторинга состояния моста, а также установлены две тысячи солнечных панелей.
Сообщается, что родственники погибших, как и спасатели, которые работали на месте трагедии после обрушения моста, не пришли на церемонию.
В Генуе открыли мост "Сан-Джорджио"
В Генуе открыли мост "Сан-Джорджио"
Строительство моста продолжалось даже в период пандемии, строители работали круглосуточно без выходных, за исключением Рождественских праздников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 августа 2018 200-метровая часть моста обрушилась во время ливня вместе с расположенными на ней автомобилями. Погибло 43 человека.
Предполагалось, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. В свою очередь, министр транспорта и инфраструктуры Италии Даниил Тонинелли сообщил, что катастрофа произошла из-за несвоевременного обслуживания.
28 июня 2019 мост взорвали. Взрывчатку разместили на опорах моста и на дорожном полотне. Также вокруг сооружения разместили баки с водой. Еще были включены системы полива для борьбы с пылью.