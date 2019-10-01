В Финляндии вооруженный мужчина напал на детей: есть жертва и раненые

В Финляндии в городе Куопио вооруженный мужчина ворвался в колледж и ранил 9 подростков. Один пострадавший скончался.

Нападение произошло в профучилище Саво, передает Daily Mail. В газете говорится, что преступник стрелял, однако в других СМИ есть информация, что злоумышленник был вооружен мачете.

"В полиции заявили, что было применено огнестрельное оружие, однако характер нападения все еще неточный. В школе сказали только, что случился серьезный инцидент", – уточнили журналисты.

Нападение на детей в Финляндии Daily Storm

Уточняется, что училище расположено в шоппинг-молле Hermann.

В Финляндии произошло нападение на училище ilta-lehti

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