Очень интересная тенденция сейчас наблюдается в ЕС с ценообразованием российского газа, которая наталкивает на весьма занятные мысли. Так, согласно декабрьскому отчету, стоимость 1 mmbtu (28,48 кубометра) на границе с Германией составила $6,56. Таким образом, цена выросла в сравнении с показателем декабря 2016 года, когда за тот же объем российского газа платилось $5,5.

Что же, Россия возвращает свои энергетические позиции? Нефтегазовая игла начинает снова стимулировать недоимперию и её амбиции? Не совсем так.

Дело в том, что данное ценообразование обусловлено двумя факторами – сезонностью и ростом цен на нефть. Причем, первым фактором в большей степени, нежели вторым.

Как известно, стоимость газа рассчитывается с учетом стоимости нефти, а в 2017 году черное золото показало небывалый за последние три года рост. Между тем, на протяжении всего прошлого года цена на российский газ не показывала феноменального роста, а пошла в “плюс” лишь в сентябре, с подготовкой к отопительному сезону.

На фоне данных показателей хотелось бы напомнить, что в 2014-м за 1 mmbtu на границе с Германией платилось $10.04, в 2013-м около $10,93, в 2012-м $11,57, а в 2011-м аж $12,11. При этом, не забываем об инфляции, которой подвержен не только рубль, но и доллар. Нынешняя же цена же за 1 mmbtu (если не брать во внимание спад 2015 года) соответствует показателю сентября 2005 года.

А потому, монополия по-прежнему не в ажуре!