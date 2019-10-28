В ЕС согласились перенести Brexit: названа дата

Лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года.
Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск в Twitter, отметив, что решение поддержали 27 стран.
Он подчеркнул, что официальное письменное утверждение отсрочки по Brexit ожидается 29-30 октября.
"Гибкое" продление Brexit подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в случае, если премьер-министр Британии Борис Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу.
Иллюстрация. Флаг ЕС
The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
Страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
По мнению экспертов, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Премьер Великобритании Борис Джонсон создал военный кабинет для активизации подготовки к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Политик был готов на Brexit любыми необходимыми средствами до 31 октября.
18 сентября Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", а 17 октября ЕС и Лондон заключили новую сделку по Brexit, которая "возвращает контроль" Соединенному Королевству.
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