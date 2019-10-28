Главная Новости
28 октября • обновлено в 15:22
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В ЕС согласились перенести Brexit: названа дата

549 Читать материал на украинском

Лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года.

Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск в Twitter, отметив, что решение поддержали 27 стран.

Он подчеркнул, что официальное письменное утверждение отсрочки по Brexit ожидается 29-30 октября.

"Гибкое" продление Brexit подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в случае, если премьер-министр Британии Борис Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу.

Иллюстрация. Флаг ЕС

Иллюстрация. Флаг ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Brexit" на OBOZREVATEL.

Тема
Brexit
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel