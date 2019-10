В ЕС согласились перенести Brexit: названа дата

Лидеры стран Евросоюза согласились на просьбу Великобритании о переносе крайнего срока для Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года.

Об этом сообщил председатель Евросовета Дональд Туск в Twitter, отметив, что решение поддержали 27 стран.

Он подчеркнул, что официальное письменное утверждение отсрочки по Brexit ожидается 29-30 октября.

"Гибкое" продление Brexit подразумевает, что страна может выйти из ЕС и до 31 января 2020 года в случае, если премьер-министр Британии Борис Джонсон быстро добьется соглашения с парламентом по этому вопросу.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.