В ЕС решили упростить визовый режим с Беларусью

Европарламент рекомендовал ЕС одобрить соглашения с Беларусью об упрощенной процедуре выдачи виз и о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения.

"За" первый документ на пленарном заседании в Брюсселе в среду, 13 мая, проголосовали 634 евродепутата, соглашение о реадмиссии поддержали 560 евродепутатов, сообщает DW. Отмечается, что переговоры по этим двум соглашениям начались в 2014 году. Их завершили шесть лет спустя. Документы подписали в январе 2020 года.

Соглашение о визах касается разрешений на краткосрочные поездки, то есть до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Согласно документу, визы будут стоить 35 евро для граждан и Беларуси, и ЕС. От уплаты визового сбора будут освобождены, в частности, дети до 12 лет, люди с инвалидностью, школьники, студенты, представители организаций гражданского общества.

Как и сейчас, заявители должны будут объяснить цель поездки. Но для ряда категорий лиц перечень необходимых документов сократят. Предусмотрена и возможность выдачи многократных виз сроком на один или пять лет. Граждане ЕС могут посещать Беларусь без визы сроком до 30 дней. Условие для этого – въезд через аэропорт Минск.

Соглашение о реадмиссии лиц, находящихся без разрешения, была одним из условий упрощения визового режима. Согласно ему, Беларусь соглашается принимать своих граждан, если они не имеют разрешения находиться на территории ЕС или если они утратили такое право. То же касается несовершеннолетних детей и супругов таких лиц, если в них нет отдельного разрешения на пребывание на территории ЕС.

Кроме того, Беларусь будет принимать также граждан третьих стран или лиц без гражданства, у которых нет права находиться в ЕС, если в них на момент въезда в Евросоюз была виза или вид на жительство в Беларуси. То же касается и лиц, незаконно въехали в ЕС с территории Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины частично ограничил безвизовый режим с Беларусью, отменив с 1 сентября возможность выехать в эту страну по паспорту гражданина Украины.

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