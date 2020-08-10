В ЕС могут провести экстренный саммит из-за протестов в Беларуси

Протесты в Минске после выборов президента.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой созвать внеочередной саммит Европейского совета по ситуации в Беларуси после президентских выборов.
Как сообщает RMF24, с таким предложением он обратился к председателю Европейского совета и президенту Европейской комиссии.
"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Именно поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал в письме к президенту Европейского совета Шарля Мишеля и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Лейен созвать внеочередной саммит Совета Европы о событиях в Беларуси", – отметили в Офисе премьер-министра Польши.
Сам Моравецкий подчеркнул, что его страна должна продемонстрировать белорусам свою поддержку и солидарность в их стремлении к свободе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президенты Польши Дуда и Литвы Гитанас Науседа отреагировали на разгон протестующих в Минске.
Они призвали Беларусь отказаться от насилия после проведения президентских выборов и начать диалог.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский призвал соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия.