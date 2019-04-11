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В эпидемии кори в США нашли "украинский след"

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Ортодоксальные иудеи могли, посетившие Украину, могли стать причиной вспышки кори в американском городе Нью-Йорк.

Об этом сообщает издание The New York Times, отмечая, что верующие могли привезти болезнь, после паломничества в нашей стране.

Отмечается, что каждый год десятки тысяч хасидов со всего мира на иудейский Новый год (Рош-Хашана) путешествуют в Умань Черкасской области, где находится могила раввина Нахмана из Брацлава, основателя одной из ветвей хасидизма.

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Последнее паломничество произошло в сентябре 2018 года, и именно после него вспышка кори произошла в Израиле, а оттуда перекинулась на Великобританию и США.

Добавим, что вспышка кори в Нью-Йорке началась в октябре. Первый пациент был ребенком из Бруклина, который перед этим посещал Израиль. В то же время началась вспышка кори среди ортодоксальных иудеев в Лондоне.

Вспышка кори

Вспышка кори

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вновь выросло количество заражений смертельной инфекцией.

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Место
СШАНью-Йорк
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Это говорит лишь об одном, не верные изменения в украинской медицине.
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