В Египте объявлен режим особого положения: что происходит

Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране, что связано со смертью бывшего президента страны Мухаммеда Мурси.

Об этом сообщает Анадолу, уточнив, что по информации египетских СМИ, по всей территории Египта выделены дополнительные наряды полиции.

Все сотрудники правоохранительных органов были вызваны из отпусков. Кроме того в государственных и частных структурах, церквях и мечетях были повышены меры безопасности.

В Египте объявлен режим особого положения Анадолу

Ранее стало известно, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда в Каире в понедельник, 17 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июле 2016 года Мухаммед Мурси официально был признан террористом, после того как соответствующее решение поддержал Уголовный суд Каира.

в октябре 2016 года египетский суд оставил в силе решение о 20-летнем тюремном заключении экс-президента Мухаммеда Мурси за его роль в убийстве демонстрантов в Каире в 2012 году.

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