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В Египте объявлен режим особого положения: что происходит

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Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране, что связано со смертью бывшего президента страны Мухаммеда Мурси.

Об этом сообщает Анадолу, уточнив, что по информации египетских СМИ, по всей территории Египта выделены дополнительные наряды полиции.

Все сотрудники правоохранительных органов были вызваны из отпусков. Кроме того в государственных и частных структурах, церквях и мечетях были повышены меры безопасности.

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В Египте объявлен режим особого положения: что происходит

В Египте объявлен режим особого положения

В Египте объявлен режим особого положения

Анадолу

Ранее стало известно, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда в Каире в понедельник, 17 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Мухаммед Мурси
Место
ЕгипетКаир
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