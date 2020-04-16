В чем обвиняют "создателя коронавируса" Чарльза Либера и кто он такой: все, что нужно знать

28 января в США был арестован известный американский ученый, декан факультета химии и химической биологии Гарвардского университета, 61-летний доктор Чарльз Либер. Два с половиной месяца после его ареста в соцсетях начали массово появляться сообщения о том, что ученый якобы является создателем коронавируса COVID-19.

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Как пишет "Гордон", в апреле в социальных сетях и ряде сомнительных интернет-ресурсов появились сообщения, будто именно Чарльз Либер "создал и продал Китаю коронавирус, за что и был арестован Федеральным бюро расследований США".

По данным Reuters, по состоянию на 7 апреля только в Facebook было не менее 80 тысяч упоминаний о якобы связи Либера с коронавирусом.

Чарльз Либер

Однако ни в одном официальном обвинении, выдвинутом против профессора, нет даже упоминания о коронавирусе. Минюст США обвинил Либера в незаконной помощи Китаю, точнее – в сокрытии информации и дачу ложных показаний федеральным властям.

Из выдвинутых обвинений следует, что еще в 2011-м Либер стал "стратегическим ученым" в Уханском технологическом университете в Китае. Кроме того, примерно пять лет – с 2012-го по 2017-й – он участвовал в масштабной китайской программе "Тысяча талантов", задачей которой является привлечение ученых со всего мира "для содействия научному развитию, экономическому процветанию и национальной безопасности" КНР.

За свою работу профессор получал от Китая $50 тыс. ежемесячно, плюс ему выплатили примерно $158 тыс. в качестве расходов на проживание. Кроме того, ученому выделили около $1,5 млн на создание исследовательской лаборатории в Уханском технологическом университете. Все эти выплаты Либер утаил от своих американских работодателей.

Получение иностранных грантов само по себе не является в США преступлением. Но профессору грозит пять лет тюрьмы именно за сокрытие самого факта получения гранта на стороне.

В январском сообщении минюста об аресте профессора уточняется, что кейс Чарльза Либера – часть инициативы американского ведомства, направленная на противодействие Китаю в его попытке осуществить промышленный, научный и экономический шпионаж на территории США.

Специальный агент бостонского отделения ФБР Джозеф Бонаволонта, расследовавший дело Либера, заявил, что оно касается экономического шпионажа и попыток Китая украсть коммерческую тайну.

Согласно исследованию Thomson Reuters, 9 лет назад Чарльз Либер возглавил топ-100 лучших химиков десятилетия. В ученом мире его дважды называли главным претендентом на Нобелевскую премию по химии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ после соответствующих заявлений МИД Китая получило развитие предположение, что США могли занести смоделированный коронавирус, который затем вышел из-под контроля и превратился в пандемию.

Однако ученые заявили, что версия с якобы созданием коронавируса в США и завозом его в Китай американскими военными не имеет подтверждений.

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