В Чехии столкнулись два поезда: есть погибший и много пострадавших. Фото

В Чехии 14 июля столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате происшествия погиб один человек, еще 31 пострадал.

После столкновения состав с людьми сошел с рельсов. Жертвой стал 40-летний машинист поезда, сообщает Czech News Agency (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ЧП произошло недалеко от станции Чески-Брод с постоянным грузовым экспрессом и пассажирским поездом железной дороги City Elefant, следовавшим из Праги в Речаны-над-Лабем.

В Чехии столкнулись два поезда ceskenoviny.cz

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек назвал погибшего опытным специалистом, а железнодорожную линию – лучшей в стране. По его словам, мужчина не был переутомлен и недавно вернулся из отпуска.

Причина столкновения пока неизвестна.

Пассажирский поезд сошел с рельсов Associated Press

Причина столкновения пока неизвестна ЕРА

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Чехии 7 июля в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов погибли по меньшей мере два человека и около 30 получили травмы.