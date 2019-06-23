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В Чехии сотни тысяч людей вышли на "майдан": фото и видео протестов

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В воскресенье, 23 июня, сотни тысяч жителей столицы Чехии Праги вышли на массовый протест против премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Радио Прага". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).у

По данным организатора акции – неправительственной организации Million Moments for Democracy – участие в ней приняли более 250 тысяч человек. Примечательно, что эта демонстрация является самой массовой в Чехии со времен "бархатной революции" 1989 года.

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Протесты в Праге

Протесты в Праге

Reuters

Отмечается, что из-за массовых протестов полностью перекрыто автомобильное и трамвайное движение, закрыты ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска, а также зафиксированы сбои в мобильной связи.

В Чехии сотни тысяч людей вышли на "майдан": фото и видео протестов
В Чехии сотни тысяч людей вышли на "майдан": фото и видео протестов

Twitter Eva Hanakova‏

В Чехии сотни тысяч людей вышли на "майдан": фото и видео протестов

Twitter Eva Hanakova‏

В Чехии сотни тысяч людей вышли на "майдан": фото и видео протестов

Twitter Eva Hanakova‏

В Чехии сотни тысяч людей вышли на "майдан": фото и видео протестов

Twitter Eva Hanakova‏

В Чехии сотни тысяч людей вышли на "майдан": фото и видео протестов

Twitter Eva Hanakova‏

В Чехии сотни тысяч людей вышли на "майдан": фото и видео протестов

Twitter Eva Hanakova‏

Главное требование протестующих – отставка Бабиша, которого обвиняют в коррупции. Чехи также выступают за проведение независимого расследования по премьеру. Так, Бабишу приписывают незаконное получение миллионных субсидий от Евросоюза для своего холдинга Agrofert в 2007 году, которые предназначались для поддержки малых предприятий. Политика обвиняют также в том, что несмотря на то, что холдинг передан в трастовый фонд, он сохранил над ним контроль.

Как уточняется, в отчете Еврокомиссии, у Бабиша действительно есть конфликт интересов, в связи с чем он должен вернуть 17,5 млн. евро субсидий.

Андрей Бабиш

Андрей Бабиш

Корреспондент.net

Сам премьер от всех обвинений открестился и заявил, что не собирается возвращать полученные средства. При этом, 26 июня парламент повторно проголосует за его отставку. Ранее петицию об увольнении Бабиша подписали 400 000 граждан Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грузию накрыли масштабные антироссийские протесты. В ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

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Чехия
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леня зе
леня зе
и как можно верить,что шоколадная свыня хочет в ЕС.там быстренько по рылу порошенскому получишь.
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