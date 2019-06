В Чехии сотни тысяч людей вышли на "майдан": фото и видео протестов

В воскресенье, 23 июня, сотни тысяч жителей столицы Чехии Праги вышли на массовый протест против премьер-министра страны Андрея Бабиша.

Об этом сообщает "Радио Прага".

По данным организатора акции – неправительственной организации Million Moments for Democracy – участие в ней приняли более 250 тысяч человек. Примечательно, что эта демонстрация является самой массовой в Чехии со времен "бархатной революции" 1989 года.

Отмечается, что из-за массовых протестов полностью перекрыто автомобильное и трамвайное движение, закрыты ближайшие станции метро Влтавска и Градчанска, а также зафиксированы сбои в мобильной связи.

Главное требование протестующих – отставка Бабиша, которого обвиняют в коррупции. Чехи также выступают за проведение независимого расследования по премьеру. Так, Бабишу приписывают незаконное получение миллионных субсидий от Евросоюза для своего холдинга Agrofert в 2007 году, которые предназначались для поддержки малых предприятий. Политика обвиняют также в том, что несмотря на то, что холдинг передан в трастовый фонд, он сохранил над ним контроль.

Как уточняется, в отчете Еврокомиссии, у Бабиша действительно есть конфликт интересов, в связи с чем он должен вернуть 17,5 млн. евро субсидий.

Сам премьер от всех обвинений открестился и заявил, что не собирается возвращать полученные средства. При этом, 26 июня парламент повторно проголосует за его отставку. Ранее петицию об увольнении Бабиша подписали 400 000 граждан Чехии.

#Prague getting ready for a mass protest in the 7 district of letna which says voted 7perc. For PM #Babis . Organizers say they expect 250k , 150k more than previous protest in centre of the city#Praha #milionchvilek pic.twitter.com/XZdVN0xGHS — Hannahkaviani (@Hannahkaviani) 23 июня 2019 г.

Prag's getting ready for the anti #Babiš demonstration. People from all over the country join in, some carry signs with the name of their distant villages. pic.twitter.com/ISD7FPvOJe — Olivia Kortas (@OliviaKortas) 23 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Грузию накрыли масштабные антироссийские протесты. В ходе столкновений в Тбилиси пострадали 240 участников акции протеста и 80 полицейских.

